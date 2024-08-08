ظهرت رسميًا حالًا عبر رابط نتائج توجيهي الأردن 2024 حسب الاسم الرباعي

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ظهرت رسميًا حالًا عبر رابط نتائج توجيهي الأردن 2024 حسب الاسم الرباعي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط نتائج توجيهي الأردن  2024 للثانوية العامة بجميع الفروع ،لكى يتم  منح الفرصة لجميع الطلبة والطالبات لمعرفة نتائج الدورة الأولى، والتي تم انتهائها أمام اللجان قبل 3 أسابيع، فى شهر يوليو الماضى، وينتظر كثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة فى المملكة الأردنية من خلال رقم الجلوس او الاسم من خلال الرابط وهذا من أجل  الحصول على بيان العلامات  بالإضافة إلى المعدل التوجيهي والتقدير.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن رابط نتائج توجيهي الأردن 2024  www.tawjihi.j حيث سيتمكن الطلاب من خلالها معرفة نتيجة الثانوية العامة في الأردن، وهذا بواسطة رقم الجلوس، وانعقدت امتحانات الدور الأول فى يوم 25 يونيو وتم انتهائها يوم 15 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الوزارة فى عملية التصحيح في المراكز المختلفة  حتى تم الإنتهاء والإعلان عن وجود مؤتمر صحفي سيتم فيه الإعلان عن النتيجة.

خطوات معرفة نتائج توجيهى الاردن 2024

بعد أن انتهت كل عمليات التصحيح والمراجعة سيتم الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور معرفة النتائج من  الإنترنت من خلال الخطوات التالية

  • زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التعليم بالاردن.
  •  البحث عن خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي واختيارها
  • إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح 
  • الضغط على زر“عرض النتيجة.

في حالة عدم إدخال البيانات بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، فلن يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة الخاصة به إطلاقًا.

معلومات الكاتب
جهاد حسين

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