سدد غرامتك من هنــا ur.gov.iq.. استعلــم عن غرامات المرور منصة أور بالرقم الألماني وادفع غرامتك فوراً

قامت وزارة الداخلية العراقية بإطلاق منصة غرامات المرور منصة أور حيث يتم من خلال هذه المنصة الاستعلام عن الغرامات الخاصة بالمرور باستخدام الرقم الالماني من اجل تسهيل سداد الغرامات من المنزل دون الحاجة إلى التزاحم على المكاتب الحكومية وتقليل عمليات التأخير في سداد الغرامات حيث من الممكن أن يقوم المواطنين باتمام عملية الدفع في أي مكان وفي أي وقت ويعمل ذلك على تحسين الكفاءة لنظام المروري

غرامات المرور منصة اور

تختلف أنواع الغرامات المرورية في دولة العراق بحسب نوع المخالفة ومن أبرز أنواع الغرامات ما يلي:

غرامة قيادة السائق تحت تأثير المواد المذهبة للعقل يتم فرد 10000 دينار عراقي ويتم فرض هذه الغرامة نتيجة خطورة هذا الفعل على سلوك السائق وسلامة الاشخاص في العراق.

غرامة تجاوز إشارات المرور ويعتصر قيمة الغرامة فيها نحو 5000 دينار عراقي.

غرامة استخدام الهاتف الجوال وتصل الغرامة نحو 2500 دينار عراقية ويأتي ذلك للحد من انشغال السائق أثناء القيادة وضمان أن تكون عملية القيادة بأمان.

الاستعلام عن غرامات المرور منصة أور بالرقم الألماني

يمكن الاستعلام عن جميع غرامات المرور باستخدام الرقم الالماني في العراق بصورة الكترونية عبر الانترنت من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطه والسهله وقد جاءت الخطوات فيما يلي: