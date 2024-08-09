شفرات جاتا GTA سان أندرياس ⭐⭐⭐⭐⭐ + مهمــات جامــدة سابق الجميع واختم انت اللعبة

شفرات جاتا سان أندرياس تعد من أهم الأشياء التي تضيف للعبة جاتا الكثير من الإثارة والتشويق حيث يحرص اللاعبين على معرفتها وإدخالها في اللعبة حيث تمكن الشفرات اللاعب من الحصول على الكثير من الأسلحة والذخيرة والملابس وغيرها الكثير، وإليكم أهم الشفرات التي يستخدمها اللاعبين في لعبة جاتا والتي تساعدهم على أشياء كثيرة داخل اللعبة من خلال التقرير التالي.

شفرات جاتا سان أندرياس

شفرات جاتا سان أندرياس بمثابة أوراق الربح داخل اللعبة حيث يقوم اللاعب بادخالها في اللعبة ومن ثم الحصول على الكثير من الإثارة والمتعة وأيضا الأسلحة والذخيرة والمركبات، ويستطيع بعدها أن يتخطى أي مرحلة تقف عائق أمامه، وإليكم أهم هذه الشفرات من خلال السطور التالية:

شفرات تغيير نمط اللعبة

AJLOJYQY شفرة يتحول بها الجميع إلى أعداء.

BGLUAWML: شفرة هجوم الناس على بعضهم البعض داخل اللعبة.

FOOOXFT: شفرة تجعل كل الناس مسلحون.

IOJUFZN: شفرة حدوث أعمال شغب.

شفرات خاصة بتغيير الوقت والطقس

AFZLLQLL:شفرة تجعل الطقس مشمس.

ICIKPYH: شفرة تجعل الطقس حار.

MGHXYRM: شفرة تجعل الطقس عاصف.

CWJXUOC: شفرة تجعل الطقس غائم.

شفرات جاتا أخرى

لا تقتصر شفرات جاتا سان أندرياس على الشفرات التي ذكرتا بل هناك شفرات أخرى ومنها ما يلي:

شفرات الأسلحة والقوة

NCSGDAG:شفرة تؤدي إلى تحسين مهارات الأسلحة.

LXGIWYL: شفرة الحصول على مجموعة أسلحة من المستوى الأول.

KJKSZPJ: شفرة الحصول على مجموعة أسلحة من المستوى الثاني.

UZUMYMW: شفرة تساعد في الحصول على مجموعة أسلحة من المستوى الثالث.

شفرات المركبات

ROCKETMAN شفرة تساعد في الحصول على جت باك.

AIWPRTON شفرة تساعد في استدعاء دبابة Rhino.

CQZIJMB شفرة تساعد في استدعاء سيارة Bloodring Banger.

PDNEJOH شفرة تساعد في استدعاء سيارة Racecar.

مهمات تقتل الملل

لعبة GTA: San Andreas تتميز بالعديد من المهام المثيرة والمتنوعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من تجربة اللعب، حيث ان شفرات جاتا سان أندرياس تساعدك في انجاز هذه المهمات:

مهام لوس سانتوس (Los Santos):

Big Smoke: المهمة الأولى حيث يقوم CJ بالعودة إلى المنزل ويلتقي بأصدقائه القدامى.

Ryder: يتعين عليك الذهاب مع Ryder إلى متجر الحلاقة ثم سرقة متجر الأسلحة.

Tagging Up Turf: تعلم كيفية وضع الشعارات (Tags) على الجدران لإظهار سيطرة عصابة Grove Street.

Drive-Thru: في هذه المهمة، يتعين عليك حماية Big Smoke وRyder من هجوم عصابة Ballas أثناء تناولهم للطعام.

Cleaning the Hood: تنظيف المنطقة من العصابات المنافسة وتجار المخدرات.

مهام الريف (Countryside):

Badlands:عليك مطاردة وقتل شاهد يختبئ في التلال لتصويره بكاميرا.

Tanker Commander:مهمة تقوم فيها بربط شاحنة بخزان وقود وسرقتها.

مهام سان فييرو (San Fierro):

Wear Flowers in Your Hair: انتقال CJ إلى سان فييرو لبدء حياة جديدة بعد أحداث لوس سانتوس.