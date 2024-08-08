“استقبلها بسرعة” تردد قناة الرياضية المغربية 3 لنقل مباريات أولمبياد باريس.. مصر والمغرب

مباراة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي ضد مصر سيتم إذاعتها اليوم علي قناة الرياضية المغربية اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، حيث ستقام هذه المباراة علي ملعب لا بوجوار بمدينة نانت الفرنسية، لذا نري اشتعال مواقع التواصل الإلكترونية عن معرفة الترددات الجديدة التي يتم بث قناه الرياضية المغربية التي تبث هذه المباراة، ذلك لان القناه واحدة من احدي القنوات التي له حقوق البث الفضائي لهذه المباراة، تقام المباراة في السادسة مساء اليوم سنوضح لكم كافة التفاصيل انتظرنا.

عبر النايل سات تردد الرياضية المغربية 3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11476.

مؤشر الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

مؤشر التصويب: 4/3.

تردد الرياضية المغربية 3 علي العرب سات

التردد الحديث الخاص بالقناة: 12683.

القمر الصناعي: العرب سات.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تثبيت تردد قناه الرياضية المغربية

في البداية: الولوج إلي قائمة الإعدادات بعد فتح شاشات التلفاز.

ثم ادخل بعد ذلك علي زر التركيب اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي.

ادخل التردد، استقطاب، الترميز الخاص بالقناة.

انقر علي زر التثبيت، انتظر ثواني لكي يتم تحميل القناه، ثم اضغط علي زر الحفظ.

أعرف خصائص قناة الرياضية المغربية 2024