تحديث فايس سيتي gta app ⭐⭐⭐⭐ + شفـــرات جاتا عدم الموت خليك الأجمــد واختم اللعبة

تحديث فايس سيتي من أهم التحديثات التي شغلت بال عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة وذلك لأن لعبة فايس بسبب جودتها العالية ولعبها المميز اتخذت شهرة كبيرة بين جميع اللاعبين حيث أن اللعبة تحاكي في مدينتها فايس سيتي مدينة ميامي الحقيقية بجميع تفاصيلها المختلفة، وإليكم أهم الخطوات التي تتعلق بعملية تحديث اللعبة على الأجهزة المختلفة من خلال التقرير التالي.
تحديث فايس سيتي
تحديث فايس سيتي حيث تعد من التحديثات المهمة للغاية والتي تساعد اللاعب على الاستمتاع كما أنه يحمل في طياته الكثير من التحسينات والمهمات الجديدة وهذا وفقا لما تم إعلانه من قبل شركة روكستار الشركة المالكة والمطورة للعبة وإليكم أهم خطوات تحديث اللعبة والتي تتمثل في التالي:
- يتم التوجه بشكل مباشر إلى متجر آب ستوري أو متجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول.
- في خانة البحث يتم البحث عن اللعبة.
- بعدها يتم النقر على كلمة تحديث وذلك حتى يتم تحميل النسخة الحديثة.
- بعد اكتمال التحديث يتم الانتقال إلى اللعبة للاستمتاع بأفضل مغامرات اللعب.
شفرات جاتا عدم الموت
لعبة Grand Theft Auto: Vice City تحتوي على مجموعة من الشفرات التي يمكن للاعبين استخدامها لتفعيل ميزات مختلفة داخل تحديث فايس سيتي هذه الشفرات تُدخل عبر لوحة المفاتيح أثناء اللعب، إليك بعض الشفرات الشهيرة:
- شفرات الأسلحة:
أسلحة المستوى 1:
THUGSTOOLS
أسلحة المستوى 2:
PROFESSIONALTOOLS
أسلحة المستوى 3:
NUTTERTOOLS
- شفرات الصحة والدروع:
درع كامل:
PRECIOUSPROTECTION
زيادة الصحة:
ASPIRINE
الانتحار:
ICANTTAKEITANYMORE
- شفرات الشرطة:
خفض مستوى المطلوب:
LEAVEMEALONE
رفع مستوى المطلوب:
YOUWONTTAKEMEALIVE
زيادة النجوم بالكامل:
CHASESTAT
- شفرات المركبات:
تحويل السيارات إلى دبابات:
BIGBANG (كل السيارات الموجودة حولك تنفجر)
السيارات تطير:
COMEFLYWITHME
سيارات سوداء:
IWANTITPAINTEDBLACK
سيارات وردية:
AHAIRDRESSERSCAR
سيارات تسير على الماء:
SEAWAYS
- شفرات العالم:
الطقس الغائم:
APLEASANTDAY
الطقس المشمس:
ALOVELYDAY
الطقس الممطر:
CANTSEEATHING
الوقت يتسارع:
LIFEISPASSINGMEBY
وضع الفوضى:
FIGHTFIGHTFIGHT
- شفرات الحركة والشخصية:
الجري السريع:
YOUWONTTAKEMEALIVE
القفز العالي:
HOPINGIRL
حركة بطيئة:
BOOOOOORING
ضربات أقوى:
NOBODYLIKESME
- شفرات خاصة:
أوضاع الفوضى:
FIGHTFIGHTFIGHT
تحويل الشخصية إلى رجل منحدر:
STILLLIKEDRESSINGUP
كيفيه تحديث جاتا
تحرص دائما اداره تحديث فايس سيتي على إصدار عدد كبير من التحديثات لتواكب اللعبة التطور التكنولوجي والعمل على إضافة التحسينات اللازمة على اللعبة ولكي يتم اللاعب بتثبيت اخر اصدار للعبه على هواتف المحمول الذكية يجب اتباع عدد من الخطوات وقد تمثلت هذه الخطوات كما يلي:
- يقوم اللاعب اولا بفتح متجر جوجل بلاي في حالة استخدام الهواتف الاندرويد.
- يتم فتح متجر آب ستور في حالة استخدام الهواتف الذكية الايفون.
- البحث بعد ذلك عن اسم اللعبة داخل شريط البحث.
- النقر بعد ذلك في هذه الحالة على زر تحديث اللعبه.
- الانتظار لحظات حتى اكتمال عملية التحديث.
- فتح اللعبة والاستمتاع بها.
مهمات جاتا vice city
لعبة “Grand Theft Auto: Vice City” مليئة بالمهام المثيرة التي تأخذك في رحلة شيّقة عبر مدينة فايس سيتي، المستوحاة من ميامي في الثمانينيات، إليك بعض أشهر المهام التي ستواجهها في اللعبة تحديث فايس سيتي:
- In the Beginning: هذه هي المهمة الأولى التي تبدأ بها رحلتك في فايس سيتي، حيث تتعرف على المدينة وتحاول استعادة الأموال التي فقدتها في صفقة مخدرات فاشلة.
- Riot: في هذه المهمة، ستقوم بإثارة شغب في مصنع لتعطيل عمله وإضعاف منافسيك، ستدخل في معركة مع العمال وتثير الفوضى في المكان.
- The Chase: هنا ستطارد أحد الأعداء الذين خانوا “تومي فيرسيتي”، تحتاج المهمة إلى مهارات قيادة عالية ومطاردة سريعة.
- Supply & Demand: في هذه المهمة، ستقود قاربًا سريعًا وتشارك في مطاردة بحرية ملحمية للحصول على شحنة مهمة قبل منافسيك.
- Rub Out: هذه مهمة محورية في القصة، حيث ستقوم بالسيطرة على قصر “دياس”، مما يشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على فايس سيتي.
- Keep Your Friends Close…: المهمة الأخيرة في اللعبة، حيث تواجه جميع أعدائك وتدافع عن إمبراطوريتك التي بنيتها طوال اللعبة. ستكون مواجهة حاسمة ومليئة بالإثارة.