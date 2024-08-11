تحديث فايس سيتي gta app ⭐⭐⭐⭐ + شفـــرات جاتا عدم الموت خليك الأجمــد واختم اللعبة

تحديث فايس سيتي من أهم التحديثات التي شغلت بال عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة وذلك لأن لعبة فايس بسبب جودتها العالية ولعبها المميز اتخذت شهرة كبيرة بين جميع اللاعبين حيث أن اللعبة تحاكي في مدينتها فايس سيتي مدينة ميامي الحقيقية بجميع تفاصيلها المختلفة، وإليكم أهم الخطوات التي تتعلق بعملية تحديث اللعبة على الأجهزة المختلفة من خلال التقرير التالي.

تحديث فايس سيتي

تحديث فايس سيتي حيث تعد من التحديثات المهمة للغاية والتي تساعد اللاعب على الاستمتاع كما أنه يحمل في طياته الكثير من التحسينات والمهمات الجديدة وهذا وفقا لما تم إعلانه من قبل شركة روكستار الشركة المالكة والمطورة للعبة وإليكم أهم خطوات تحديث اللعبة والتي تتمثل في التالي:

يتم التوجه بشكل مباشر إلى متجر آب ستوري أو متجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول.

في خانة البحث يتم البحث عن اللعبة.

بعدها يتم النقر على كلمة تحديث وذلك حتى يتم تحميل النسخة الحديثة.

بعد اكتمال التحديث يتم الانتقال إلى اللعبة للاستمتاع بأفضل مغامرات اللعب.

شفرات جاتا عدم الموت

لعبة Grand Theft Auto: Vice City تحتوي على مجموعة من الشفرات التي يمكن للاعبين استخدامها لتفعيل ميزات مختلفة داخل تحديث فايس سيتي هذه الشفرات تُدخل عبر لوحة المفاتيح أثناء اللعب، إليك بعض الشفرات الشهيرة:

شفرات الأسلحة:

أسلحة المستوى 1:

THUGSTOOLS

أسلحة المستوى 2:

PROFESSIONALTOOLS

أسلحة المستوى 3:

NUTTERTOOLS

شفرات الصحة والدروع:

درع كامل:

PRECIOUSPROTECTION

زيادة الصحة:

ASPIRINE

الانتحار:

ICANTTAKEITANYMORE

شفرات الشرطة:

خفض مستوى المطلوب:

LEAVEMEALONE

رفع مستوى المطلوب:

YOUWONTTAKEMEALIVE

زيادة النجوم بالكامل:

CHASESTAT

شفرات المركبات:

تحويل السيارات إلى دبابات:

BIGBANG (كل السيارات الموجودة حولك تنفجر)

السيارات تطير:

COMEFLYWITHME

سيارات سوداء:

IWANTITPAINTEDBLACK

سيارات وردية:

AHAIRDRESSERSCAR

سيارات تسير على الماء:

SEAWAYS

شفرات العالم:

الطقس الغائم:

APLEASANTDAY

الطقس المشمس:

ALOVELYDAY

الطقس الممطر:

CANTSEEATHING

الوقت يتسارع:

LIFEISPASSINGMEBY

وضع الفوضى:

FIGHTFIGHTFIGHT

شفرات الحركة والشخصية:

الجري السريع:

YOUWONTTAKEMEALIVE

القفز العالي:

HOPINGIRL

حركة بطيئة:

BOOOOOORING

ضربات أقوى:

NOBODYLIKESME

شفرات خاصة:

أوضاع الفوضى:

FIGHTFIGHTFIGHT

تحويل الشخصية إلى رجل منحدر:

STILLLIKEDRESSINGUP

كيفيه تحديث جاتا

تحرص دائما اداره تحديث فايس سيتي على إصدار عدد كبير من التحديثات لتواكب اللعبة التطور التكنولوجي والعمل على إضافة التحسينات اللازمة على اللعبة ولكي يتم اللاعب بتثبيت اخر اصدار للعبه على هواتف المحمول الذكية يجب اتباع عدد من الخطوات وقد تمثلت هذه الخطوات كما يلي:

يقوم اللاعب اولا بفتح متجر جوجل بلاي في حالة استخدام الهواتف الاندرويد.

يتم فتح متجر آب ستور في حالة استخدام الهواتف الذكية الايفون.

البحث بعد ذلك عن اسم اللعبة داخل شريط البحث.

النقر بعد ذلك في هذه الحالة على زر تحديث اللعبه.

الانتظار لحظات حتى اكتمال عملية التحديث.

فتح اللعبة والاستمتاع بها.

مهمات جاتا vice city

لعبة “Grand Theft Auto: Vice City” مليئة بالمهام المثيرة التي تأخذك في رحلة شيّقة عبر مدينة فايس سيتي، المستوحاة من ميامي في الثمانينيات، إليك بعض أشهر المهام التي ستواجهها في اللعبة تحديث فايس سيتي: