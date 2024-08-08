“فرحة ومغنى طول اليوم” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد

قناة طيور الجنة من اشهر القنوات التي تسعي دائما إلي بث التعاليم الدينية من خلال الرسوم المتحركة التي تجذب انتباه الطفل، كما تعرض أيضا البرامج الكوميدية، برامج تعليمية حيث تساهم هذه البرامج في بناء قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم، تقدم أيضا من خلال جودة عالية وصورة وصوت واضح، يتمكن الجميع من تحميلها علي شاشات التلفاز دون دفع أي أموال من اجل تحميلها، لذا دائما يتساءل عنها أولياء الأمور عن الترددات الجديدة الخاصة التي تبث من خلالها من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة المتعلقة بتلك الموضوع ابقوا معانا.

التردد الحديث بقناة طيور الجنة

بكل سهولة احصل الآن علي التردد الجديد بقناة طيور الجنه علي النايل سات:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

التردد: 11274.

مؤشر الترميز: 27500.

العرب سات يبث طيور الجنه عبر التردد الجديد

من اجل الحصول علي التردد الجديد علي العرب سات سنذكر لكم الاتي:

التردد الحديث بالقناة: 11310.

استقطاب القناه: عمودي.

تصويب الخطأ: 4/3.

ترميز قناة طيور الجنه: 27500.

استقبل قناه طيور الجنة علي جهازك الخاص

كيفية تنزيل ترددات قناة طيور الجنة الجديدة علي شاشات التلفاز في هذه الخطوات التالية: