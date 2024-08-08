“ظهرت هسة”أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي… وماهي شروط الاستحقاق

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي بالوزارة أو على منصة مظلتي، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي وشروط الاستحقاق….

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي

يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة بالإطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي، وهو من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الفقيرة وحدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الدول العربية، وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الانترنت.

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

انقر على تحميل الوجبات.

ثم استعلم عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

في حالة العثور على اسم المواطن يرجى التأكد من تاريخ الميلاد.

أما في حالة العثور على اسم المواطن يجب انتظار تحميل باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل العراقية قد أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي: