طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي والحصول على العديد من المميزات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن الفئة المؤهلة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي، كما أكدت الوزارة حرصها الدائم على مساعدة المواطنين الذين يستحقون الدعم بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت الوزارة أيضا كيفية التحقق من القرارات المتعلقة بالحصول على العلاج على نفقة الدولة لهذه الفئة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

أعلنت وزارة الصحة عن الخطوات التي تقوم بها ودورها البارز في تقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقات والهمم الذين يسعون للحصول على كارت الخدمات للاستفادة منه، كما أشارت إلى توقعها إجراء أكثر من 31700 كشف طبي للمتقدمين للحصول على هذه البطاقة، حيث تم توفير هذه الكشفات في جميع محافظات مصر بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الاستفادة من الخدمات المتنوعة، وسنقوم بتوضيح الفئة التي يحق لها الحصول على هذا الكارت.

الفئات المستحقة الحصول على كارت الخدمات 2024

سنقوم بتقديم الفئة التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة حتى يستطيعوا الاستفادة من تلك الخدمات إذا كنتم ضمن تلك الفئة:

الأفراد الذين فقدوا أحد أطرافهم أو أكثر نتيجة حادث أو ظرف آخر.

يمكنكم الحصول على هذا الكرت إذا كنتم تتحدثون لغات متعددة أو كنتم ضعاف البصر أو مصابين بمتلازمة داون.

أصحاب الشلل الرباعي أو الشلل الدماغي وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضمور في العضلات.

الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات 2024

يمكنكم الآن الاستفسار عن كارت الخدمات المتكاملة بكل يسر من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن تنفيذها، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: