“استخرجها من البيت أونلاين” طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي والشروط المطلوبة

شهادة الميلاد تعتبر من الوثائق الرسمية الأساسية التي يحصل عليها المواطن منذ ولادته، حيث تستخدم في جميع الإجراءات الحكومية منذ الميلاد وحتى الوفاة، ومن أجل تسهيل هذه العملية قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية استخراج الشهادة بشكل إلكتروني، سواء للمواطنين الذين فقدوا شهاداتهم أو للمواليد الجدد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

ادخل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على خيار “خدمات السجل المدني”.

اختار “طلب شهادة ميلاد”.

أدخل المعلومات المطلوبة بما في ذلك الرقم القومي واسم مقدم الطلب (سواء كان هو شخصيا أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة).

سداد رسوم الخدمة بطريقة إلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي.

تحميل شهادة الميلاد الإلكترونية بعد التحقق من صحتها.

يمكنك دفع رسوم الخدمة

شروط استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حاملا للرقم القومي.

أن يكون سدد جميع الرسوم المستحقة عليه.

يجب أن يمتلك حسابا على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو أن يكون موجودا في موقع تتواجد فيه ماكينة سجل مدني ذكية.

يجب أن يكون مقدم الطلب (سواء هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة) موجودا أثناء التسجيل من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

ينبغي أن يكون مقدم الطلب (هو نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى) عند التقديم عبر ماكينات السجل المدني الذكية.

إدخال المعلومات بدقة عند التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية.

يمكن دفع رسوم الخدمة إما عبر الإنترنت أو نقدا وذلك حسب طريقة التقديم.

التحقق من دقة شهادة الميلاد الإلكترونية قبل القيام بطباعتها أو استخدامها.

مميزات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا