استقبلها فورا.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية وكيفية استقبال القناة

يوجد العديد من الآباء والأمهات معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديدة عام 2024 على كافة الأقمار الصناعية، خاصة نايل سات وعرب سات لتمكين أطفالهم من الاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه هذه القناة، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من قنوات الأطفال التي انطلقت في جميع الدول العربية وتستهدف الأطفال بمحتواها، ومنذ بداية بثها استطاعت القناة أن تكتسب قاعدة جماهيرية واسعة في دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

تردد قناة طيور الجنة 2024

أُطلقت القناة لأول مرة في عام 2008 ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من القنوات المؤثرة في مجال الأطفال، تقدم القناة محتوى ممتعا وجذابا يتماشى مع اهتمامات الأطفال مما يجعلها خيارا مميزا للترفيه في أوقات فراغهم، كما تتسم القناة بجودة عالية في المحتوى الذي تعرضه، والذي يتضمن برامج تعليمية وأنشودة بالإضافة إلى برامج ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية، ومن المهم الإشارة إلى أن النجاح الكبير للقناة لم يكن مصادفة، بل نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها إدارة القناة لتقديم محتوى يرضي الأطفال وأولياء أمورهم.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

يمكنك الحصول على تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد الاتي:

تردد طيور الجنة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

بالنسبة لتردد طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، فهو كما يلي:

تردد طيور الجنة: 11274.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال تردد طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك اتباع عدة خطوات سهلة لضبط تردد القناة على جهاز التلفاز، فيما يلي هذه الخطوات: