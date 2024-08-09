حقق حلمك من خلال المشاركة في مسابقة الحلم 2024 مجانا واربح مليون دولار مع مصطفى الآغا

أعلنت مسابقة الحلم 2024 الحالية عن عرض جذاب لجميع المهتمين بالمشاركة والفوز بإحدى الجوائز الشهرية التي تسحب، حيث أشار المقدم الرسمي للبرنامج على MBC دراما مصطفى الأغا في اللحظات الأخيرة من سحب الشهر الماضي إلى وجود فرصة مميزة لكل المشاركين، حيث يمكنهم الدخول في ثلاث سحوبات كبيرة من خلال رسالة واحدة فقط لفترة محدودة، تشمل هذه السحوبات السحب الشهري لجوائز قدرها 100,000 دولار أمريكي لشهر أغسطس وأيضا لنفس المبلغ لشهر سبتمبر، إضافة إلى السحب الأكبر وهو مليون دولار في نهاية الموسم، سنتناول في هذا المقال مواعيد هذه السحوبات وطريقة المشاركة المجانية في مسابقة الحلم 2024.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2024

يتبقى 22 يوما على السحب الرسمي الشهري لمبلغ 100,000 دولار، الذي يقام في أول خميس من كل شهر، والذي سيكون في 29 أغسطس من الشهر الحالي، كما أشار مصطفى الآغا يتيح للمشاركين فرصة واحدة الدخول في ثلاث سحوبات كبرى مما يزيد من فرصه في الفوز بإحدى الجوائز، كلما حصل المشارك على فرص أكثر زادت إمكانية توقف العداد العشوائي عند رقمه الخاص.

عندما يحدث ذلك سيتصل فريق برنامج MBC DREAM بالمشارك مباشرة على الهواء، ويتولى مصطفى الأغا استلام بعض المعلومات الشخصية منه مثل: الاسم الكامل والجنسية والدولة الحالية والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد إذا كان متزوجا والوظيفة وعدد المشاركات في الحلم والأمور التي يخطط لفعلها بالمبلغ بعد تسلمه، ويشار إلى أن الجائزة المالية تحول للرابح إلى حسابه البنكي أو عن طريق شيك، وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حسب ما هو مذكور على الموقع الرسمي لمجموعات قنوات MBC.

طريقة الاشتراك في برنامج الحلم مع مصطفى الاغا

يبحث الكثير من المهتمين بالبرنامج عن طرق للمشاركة في مسابقة الحلم دون أي تكاليف، لكن الحقيقة هي أنه يمكن الدخول في سحوبات مسابقة الحلم 2024 بشكل مجاني فقط من خلال وسيلة واحدة قد تصادف القلة، وهي باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق mbc dream