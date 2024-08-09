“برابط مباشر” طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 من الأمور التي يوليها الكثير من المواطنين في العراق اهتماما كبيرا، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد الأسس الأساسية التي تعتمد عليها الدول لضمان حياة كريمة للأفراد، وخصوصا للأكثر احتياجا، في العراق تلعب منصة “مظلتي” دورا مهما في تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وضمان الشفافية في توزيع المساعدات، إذ تتيح هذه المنصة نشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عام 2024، لذلك يترقب الكثيرون معرفة المستفيدين الجدد وهو ما سنتحدث عنه في الفقرات القادمة، بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك بسهولة الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

سجل الدخول أو إنشاء حساب.

يجب أن تختار الخدمة المطلوبة.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو الاسم الكامل.

اضغط على زر “استعلام” لبدء العملية.

انتظر حتى تكتمل تحميل البيانات وتظهر النتائج على الشاشة.

ستظهر قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص المعنيين مع معلوماتهم الأساسية.

تحقق من إدراج اسمك للتأكد من أنك مؤهل للحصول على الرعاية الاجتماعية.

إذا وجدت أي أخطاء يرجى التواصل مع خدمة الدعم الفني لتصحيحها.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

للحصول على الخدمات الاجتماعية في العراق، يتوجب تلبيتها الشروط التالية: