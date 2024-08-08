الوزارة تكشف حقيقة تأخير حساب مواطن شهر أغسطس الدفعة 81 وحقيقة زيادة الدعم

بدأ العديد من المستفيد البرنامج حساب مواطن في المملكه العربيه السعوديه يكثفه البحث عن حقيقة تأخير حساب مواطن الدفعة 81 لشهر اغسطس، حيث انه من البرامج الهامة التي تقدم الدعم لفئات كثيرة من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه لذلك انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن تأخير حساب مواطن، حيث انه من المعتاد أن يتم الصرف في المواعيد المحددة دون اي تأخير أو تغيير من إدارة البرنامج وذلك حرصا من حساب مواطن على صرف المستفيدين في المواعيد.

حقيقة تأخير حساب مواطن شهر أغسطس الدفعة 81

اكدت ادارة حساب المواطن أن موعد الصرف ثابت وهو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولا يتم تأخيره أو تغييره إلا إذا تعارض مع يوم اجازة رسمية في المملكة لذلك فان دفعة شهر أغسطس الحالي سوف يتم صرفها يوم 11 أغسطس 2024 وذلك لان يوم 10 أغسطس يصادف يوم عطلة واجازة اسبوعية في المملكة العربية السعودية وهو يوم السبت لذلك سوف يتم الترحيل الى يوم الاحد واوضح ان الرواتب سوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في صباح يوم الاحد 11 اغسطس.

حقيقة زيادة حساب مواطن

انتشرت اخبار عبر المواقع المختلفة عن زيادة الدعم في حساب مواطن لشهر اغسطس الدفعة 81 لجميع المستفيدين، حيث ان ادارة البرنامج تدخلت ونفت هذه الأخبار وأكدت أنها ليس لها أي أساس من الصحة ويجب الاعتماد الاخبار من المواقع الرسمية وعدم الانسياق وراء المواقع المضللة.