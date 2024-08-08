تعرف على مميزات النسخة التجريبية من لعبة EA FC 25

تعتبر لعبة EA FC 25 هي من الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم التي تم إصدارها من قبل شركة Electronic Arts، التي تعتبر الرائدة في مجال تصميم ألعاب كرة القدم بشكل كبير، وقد أوضحت بأنه تم العمل على طرح اللعبة الجديدة، ولكنها في الفترة التجريبية الخاصة بها، وأكدت بأنه يجب على كافة محبي ألعاب كرة القدم تجربتها وابداء أراءهم في اللعبة، وقد أعلنت بأنها تضم العديد من المزايا القياسية سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي مميزات لعبة EA FC 25

تعتبر لعبة EA FC 25 من أهم وأفضل العاب كرة القدم التي تم إصدارها إلي الآن، ويرغب البعض التعرف على المزايا الأساسية الموجودة باللعبة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

حرصت إدارة الشركة المطورة للعبة على أن تكون واقعية بشكل كبير، فتم تصميمها بشكل حقيقي سواء من خلال شكل اللاعبين أو تصميم الملعب وغيرها من الأمور الأخرى التي اهتمت بأن تكون واقعية بشكل كبير.

حيث عملت على تصميم الشخصيات بدقة 4K التي تظهر اللاعب بشكله الحقيقي مما يوفر متعة كبيرة لمستخدمي اللعبة.

كما تم العمل على تحسين الإضاءة الداخلية في اللعبة، وإضافة بعض التأثيرات البصرية التي تجعلك تشعر بأنك لاعب حقيقي.

متى يتم الانطلاق الرسمي للعبة EA FC 25

بعد التعرف على المزايا الأساسية الموجودة باللعبة يتساءل البعض على الموعد الرسمي لتشغيلها، وقد أعلنت إدارة اللعبة بأنه يمكن استخدامها في الفترة من 6 إلى 26 أغسطس 2024 لكافة الأشخاص التي عملت الشركة على إرسال دعوة تجريبية على الميل الخاص بهم، وفين حين إصدارها رسميا سيتم الإعلان عبر منصات الرسمية لها.