تردد قناة طيور الجنة 2024 وطريقة تثبيت القناة خطوة بخطوة .. أوقات المرح لا تعوض

استطاعت قناة طيور الجنة بيبى على لفت انتباه الكثير من المشاهدين فى العالم العربي وجعلتهم يبحثون عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024، بسبب برامجها المفيدة والتعليمية التى تقدمها للاطفال، وايضا البرامج الترفيهية والاغانى الجميلة التى يستمتعون بها، والتى تساعد الكثير من الاطفال على التعلم، وتتميز قناة طيور الجنة بالجودة العالية فى الصوت والصورة، لذلك سوف نعرض لكم فى هذا المقال التردد الجديد للقناة وكيفية تثبيتها.

تردد قناة طيور الجنة بيبى 2024.

قناة طيور الجنة هى احد القنوات المشهورة فى عالم الأطفال بسبب برامجها المفيدة، التى تهدف لتعزيز الأخلاق الحميدة والقيم عند الأطفال، لذلك يبحث الكثير عن تردد قناة طيور الجنة،.وهو كالأتى:

تردد طيور الجنة على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة 11274

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11315

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال.

تعد قناة طيور الجنة بيبى من القنوات المفضلة لدى كثير من الاطفال، ويمكن ضبطها بسهولة على جهاز الاستقبال بفضل جودتها العالية في البث، مما يساعدها على تقديم محتواها المميز، و يمكن للمستخدمين ضبط القناة للاستمتاع بها من خلال الخطوات التالية:

اولا: اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم.

ثانيا: اختارالبحث اليدوى.

ثالثا: حدد خانة إضافة تردد جديد.

رابعا: اكتب تردد القناة مع ذكر اسم القمر الصناعي الذى تريده.

خامسا: ادخل البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

سادسا: انقر على خانة بحث.

سابعا: انتظر حتى يكمل البحث.

اضغط على زر الحفظ لتأكيد تثبيت القناة على الجهاز.

استمتع بالقناة على جهازك التى تبث على مدار الساعة بصورة مستمرة مع جودة عالية.