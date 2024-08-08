رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 الرسوم وطرق الدفع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين يشعرون بتضرر من نتائجهم في امتحانات الدور الأول ويأتي هذا الإعلان بعد ظهور النتائج التي أثارت ردود فعل متباينة بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تسعى الوزارة لتقديم فرصة جديدة لمن يرغب في مراجعة درجاته عبر التظلم الإلكتروني.

كيفية تقديم طلب التظلم

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 القيام بذلك

من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يتطلب التقديم دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

يتم الدفع عبر منافذ بنكية متعددة مثل البريد المصري، فوري، إيجي باي وغيرها. ب

عد إتمام الدفع، يتعين على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي

واختيار المواد التي يرغب في تقديم التظلم بشأنها.

متابعة التظلم والاطلاع على النتائج

بعد تقديم طلب التظلم، أكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموقع الرسمي بشكل يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على نتيجة التظلم وسيتيح ذلك للطلاب فرصة الاطلاع على أوراق الإجابة والتأكد من دقة التصحيح كما يمكن للطلاب معرفة ما إذا كان هناك أي تعديل في الدرجات بعد المراجعة. هذه الخطوة تمثل فرصة للطلاب لضمان حصولهم على حقوقهم الأكاديمية.

إجراءات خاصة لطلاب المتفوقين والمكفوفين

وبالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فقد وجهت الوزارة بضرورة التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في قطاع القاهرة (أ) لتقديم التظلمات بعد سداد الرسوم المقررة. هذه الإجراءات الخاصة تأخذ في الاعتبار احتياجات هؤلاء الطلاب وتوفر لهم فرصة متساوية لمراجعة نتائجهم مثل بقية الطلاب. التظلمات تمثل جزءًا مهمًا من منظومة العدالة التعليمية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.