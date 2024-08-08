“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2024 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع natija.moel.ly

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2024 الدور الأول ويمكنك الآن أن تستعلم عن نتيجتك من خلال الدخول على الرابط الرسمي الذي سندرجه، وشهادة الثانوية العامة من أهم الصفوف الدراسية في ليبيا لأن المرحلة التي تليها هي المرحلة الجامعية، لذلك يهتم الطالب بالحصول على درجة عالية بحيث يتاح له عدد كبير من الكليات التي يمكنه أن يدخلها.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2024

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2024 الدور الأول، وأعلن عن نسب النجاح هذا العام حيث بلغت نسبة النجاح 48.43%، وحصل 23.786 ألف طالب وطالبة على تقدير امتياز، وحصل 23.054 ألف طالب على تقدير جيد جدًا، وحصل 8.058 ألف طالب على تقدير جيد، وحصل 881 طالب على تقدير مقبول.

بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 52.50%، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 33.11%، أما نسبة النجاح في التعليمي الديني فبلغت 22.56%، وهذا يعني أن نسبة النجاح متدنية هذا العام.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية ليبيا 2024

يمكن للطلاب أن يستعلموا عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، وفيما يلي خطوات الاستعلام الصحيحة بالتفصيل: