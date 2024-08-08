“سـرريع ومُفعّــل” رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2024 (علمي وأدبي وديني) برقم الجلوس عبر nec.gov.ly

اشتد البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات الليبية المختلفة حول رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2024، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتائِج اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023-2024م من جانب الدكتور “موسى المقريف” والأستاذ “السيد أحمد” وذلك من خلال مؤتمر صحفي منذ ساعات قليلة، والجميع يتساءل عن الرابط والخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم التفاصيل.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن تفعيل رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2024 الإلكتروني الرسمي أمام جميع الطلبة والطالبات للاستعلام عن النتائج بسهولة، وذلك عن طريق إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات على النحو الآتي:-

أولاً: توجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

الإلكتروني. ثانيًا: حدد نتيجة إتمام المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

ثالثًا: سجل رقم الجلوس الخاص بالطالب ورقم القيد الخاص به.

رابعًا: أنقر على عرض أو بحث وانتظر ثواني قليلة لتظهر تفاصيل النتيجة أمامك.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2024

أعتمد الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2024 بشكل رسمي بنسبة نجاح بلغت 48.43% نسبة عامة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 115163 تلميذ وتلميذة، وبلغت نسبة نجاح طلاب القسم العلمي نحو 52.50%، والقسم الأدبي نحو 33.11%، فيما بلغت نسبة نجاح التعليم الديني نحو 22.56%، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة أصبحت متاحة الآن بشكل رسمي عبر الموقع الذي ذكرناه لكم.