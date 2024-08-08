خطوات تقديم تظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024….. وموعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، وأكدت الوزارة عن أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم بداية من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى الموافق 22 أغسطس ، وأشارت الوزارة أن قيمة رسوم التظلم للمادة الواحدة 300 جنيه .

خطوات تقديم تظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم على تخصيص رابط الكتروني لتقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، واليكم الخطوات ….

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم اضغط على بوابة مركز المعلومات .

اضغط على تظلمات الثانوية العامة .

قم بسداد رسوم التظلم وهي 300 جنيه للمادة الواحدة .

حدد المادة التي ترغب في التظلم بها.

تابع موقع الوزارة حتى تتمكن من الإطلاع على مواعيد الإطلاع.

يجب على الطالب الحضور إلى الإدارة أو المدرسة بمفرده.

يقوم الطالب بالإطلاع على صورة إجابة “الورقة المقالي، أو ورقة البابل شيت”.يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتوزيع الدرجات ويقوم بتدوين ملاحظاته.,

وفي حالة تعديل درجات الطلاب بنتيجة التظلم يتم تعديل الدرجات واسترداد الرسوم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

واعتمد الدكتور”محمد عبد اللطيف” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، والذي من المقرر أن تبدأ في السبت الموافق 24 اغسطس 2024 وتنتهي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين السبت 24 اغسطس وتنتهي في 4 سبتمبر 2024.

جدير بالذكر فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 729835 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 726648 وعدد الناجحين 590992 وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.