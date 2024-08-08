“بدون تشفير”.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تتصدر القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يستعد ملعب “لا البوجوار” في مدينة نانت الفرنسية لاستضافة مواجهة مرتقبة اليوم الخميس بين منتخبي مصر والمغرب، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية لتعويض خسارته في نصف النهائي، بينما يطمح المنتخب المغربي في إنهاء البطولة بنجاح وإضافة ميدالية إلى إنجازاته بعد الأداء القوي الذي قدمه طوال البطولة، وأعلنت أكثر من قناة مجانية ومفتوحة عن نقل اللقاء عبر شاشتها لحساب تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية؛ وتشمل القنوات ما يلي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11474.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 2/3.

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 2/3.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره المغربي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب العربي، وذلك في إطار تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس.

يسعى المنتخب الوطني الأولمبي لتحقيق فوز تاريخي في هذه المباراة، حيث يطمح في الحصول على الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة، وهو إنجاز سيكون الأول من نوعه لمصر وللعرب في تاريخ مشاركاتهم بالألعاب الأولمبية.