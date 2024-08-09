ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات والعرب سات بجودة عاليه2024

قناة طيور الجنة احد القنوات الشهيرة التي حققت نسب مشاهدة عالية ونجاح واسع في مصر وجميع دول الوطن العربي حيث انها تقدم محتوى للاطفال ترفيهي وتعليمي على مدار اليوم بدون توقف بجودة عالية، لذلك فإن الجميع يبحث عن ترددها للاستمتاع بأجمل الأغاني التي تقدمها للأطفال والرسوم المتحركة والبرامج المختلفة، فيمكن ان يقضي طفلك أمام هذه القناه وقت مسلي ومفيد فهي تعرض العديد من القصص التي يستمتع بها الطفل ويتعلم منها وسوف نعرض لكم ترددها الجديد على الاقمار الصناعيه العرب سات والنايل سات خلال الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة

ازداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة التى تعد من أشهر القنوات التي استطاعت أن تحقق انتشار واسع في جميع الدول في وقت قصير وتقدم عدد من البرامج الهادفة والاغاني المميزة ويكون ترددها على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي:

تردد القناة 11274.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 3 /4

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

من اهم مميزات قناة طيور الجنه هي الجودة في عرض المحتوى للأطفال، حيث لا يمكن أن يحدث تشويش او تقطيع على ترددات أثناء المشاهدة كما أنها القناة لا تقدم اعلانات مزعجة وطويلة او فواصل بين البرامج والاغاني التي تقدمها كذلك القناة مجانية لا تحتاج لدفع أي رسوم لذلك يمكن أن تتابعها على القمر الصناعي العرب من خلال التردد التالي:

تردد القناة على العرب سات 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

استقطاب القناة عمودي.

مزايا قناة طيور الجنه