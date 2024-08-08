“قناة مجانية”.. تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية TV6 الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

استطاعت قناة السادسة الشبابية الجزائرية أن تعزز مكانتها لدى المشاهدين العرب بفضل التزامها بتقديم محتوى مميز، حيث قامت بنقل عدد من مباريات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات؛ وبهذا أصبحت القناة خيارًا مفضلًا للعديد من الجماهير الراغبة في متابعة المباريات بجودة عالية دون الحاجة إلى الاشتراك في قنوات مشفرة.

تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية TV6

يتساءل الكثيرون عن الخطوات الصحيحة لإضافة تردد قناة الجزائرية الشبابية الجديدة إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وكذلك كيفية استقبال البث بجودة HD لمتابعة المباراة المرتقبة لمنتخب مصر ضد المغرب في مباراة البرونزية للأولمبياد بكل وضوح وسلاسة عبر نايل سات.

ولضبط قناة الجزائرية السادسة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، يمكنكم استخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط قناة السادسة الشبابية

لضبط تردد قناة الجزائرية السادسة التي ستنقل مباراة مصر والمغرب لتحديد المركزين الثالث والرابع، يمكنك اتباع الخطوات التفصيلية التالية: