الدولار يزحف من جديد.. سعر الدولار يُفاجئ المواطنين في تعاملات اليوم أمام الجنيه بالبنوك

بعد موجهة كبيرة شهدها الدولار من الارتفاع خلال الفترة الماضية، بدأ في التراجع الطفيف مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 من شهر أغسطس 2024 في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن السعر يتم تحديثه على مدار اليوم بالبنوك، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وعليه سنكشف لكم أخر تحديث للسعر الجديد خلال السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل إلى البنك المركزي 49.16 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس 15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

وعن باقي التحديثات الأخرى في مختلف البنوك العاملة بالدولة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-