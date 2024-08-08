تعرف عليها الآن.. مؤشرات القبول في الجامعات الأهلية 2024-2025 وقيمة المصروفات الدراسية

يبحث الطلاب بشكل كبير عن مؤشرات القبول في الجامعات الأهلية 2024-2025 من أجل التسجيل بها والتي تعتبر هي الفرصة البديل للجامعات الحكومية، حيث تقل نسبة القبول في الجامعات الأهلية عن الجامعات الحكومية، ولكن ترتفع قيمة المصروفات الدراسية، مما تختلف قيمة الرسوم الدراسية عام بعد عام، من المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات القبول بالجامعات الأهلية خلال الفترة القليلة القادمة،

هناك العديد من الجامعات على مستوى الجمهورية بالمنوفية والقاهرة والشرقية والإسكندرية والمنصورة، ويسعى الطلاب للالتحاق بأفضل الكليات التي تناسب المجموع الحاصلين عليه في الثانوية العامة وأن تكون الجامعات المتاحة لهم قريبة من محل الإقامة، اليوم نستعرض عبر التقرير التالي من المقال مؤشرات القبول في الجامعات الأهلية 2024-2025.

مؤشرات القبول في الجامعات الأهلية 2024-2025

تقبل الجامعات الأهلية بمجاميع أقل من الجامعات الحكومية بنسبة لا تقل عن 8%، كما يصل مؤشر القبول بكلية الطب بالجامعات الأهلية 80%.

كما أن نسب القبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية 78%.

مؤشر القبول بجامعة الجلالة الأهلية 77%.

مؤشر القبول بالجامعة الأهلية العلاج الطبيعي 76%.

وتصل نسب القبول بجامعة الملك سلمان الأهلية 75%.

مؤشر القبول بكلية الصيدلة 72%.

القبول بكلية الهندسة بالجامعات الأهلية 68%.

كلية الطب البيطري 68%.

مؤشر القبول بجامعة الأهلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 66%.

قيمة المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية

نقدم لكم قيمة المصروفات المتوقعة للعام الدراسي 2024-2025 وخلال الفترة القادمة يتم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصروفات الرسمية