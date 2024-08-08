ضبط تردد قناة مصر أم الدينا الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات

أصبحت قناة مصر أم الدنيا، من أكثر القنوات الفضائية التي أثارت جدلاً كبيرًا بعد الشهرة التي لاقتها في الفترة الأخيرة، بما تقدمه من العديد من الأفلام والمسلسلات المختلفة، ومن أبرزها مسلسلات قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى التي يتم إذاعتها على مدار الساعة دون توقف، وعليه سنكشف لكم أبرز المعلومات الخاصة باستقبال القناة عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل مصر أم الدنيا 2024 النايل سات

يمكنك استقبال مصر أم الدنيا على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها النايل سات، التي يمكنك استقبالها بشكل مجاني، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة مصر أم الدنيا يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة فهو 12562.

إضافة إلى أن معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة أم مصر أم الدنيا فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تنزيل تردد قناة مصر أم الدنيا 2024 العرب سات

وعن المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة مصر أم الدنيا على العرب سات، لمشاهدة كل ما يتم تداوله وإذاعته على مدار الساعة، بشكل مجاني وبدون توقف، وذلك بإتباع المعلومات الأتية:-