ادفع الرسوم وسجل.. تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر بوابة الثانوية العامة بالخطوات

تظلمات الثانوية العامة 2024 ضمن عمليات البحث التي يقفوم بها الكثير من الطلاب على مستوى الجمهورية من الثانوية العامة ومدارس المتفوقين، عاش الطلاب الفترة الماضية حالة صعبة من القلق والتوتر الشديد، وبعد استخراج النتائج والإطلاع على الدرجات شعر الكثير أن هناك بعض الأخطاء في الدرجات وأن الدرجة التي حصلوا عليها ليس نسب نجاحهم،

وهذا ما يجعل وزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التسجيل على التظلمات واستقبال طلبات الطلاب لإعادة التصحيح من قبل الجهة المختصة في الموعد التي تحدد الوزارة وفقاً إليه الإلكترونية المطورة، ويعتبر هذا العام أعلى في نسبة نجاح الثانوية العامة ورغم ذلك هناك الكثير من الطلاب لا يحصلون على الدرجة النهائية ويشعرون بالضرر فلا يترددون في تسجيل التظلم، ترقبوا معنا لنعرفة المزيد عن تظلمات الثانوية العامة 2024.

تظلمات الثانوية العامة 2024

قام السيد الدكتور محمد لطفي وزير التربية والتعليم الفني بالكشف بشكل رسمي الساعات الماضية عن تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الأول، مؤكداً بأن فتح باب التظلمات يكون بدايةً من اليوم الخميس الموافق 8 من أغسطس 2024، وحدد فترة التظلمات والتي تصل حتى أسبوعين كي تنتهي بتاريخ يوم الخميس 22 من أغسطس 2024، كما تبدأ اللجان المختصة في إعادة التصحيح للطلاب المتقدمين على التظلمات بدايةً من الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 دون أي تأخير، كما تصل قيمة الرسوم في تظلمات الثانوية العامة نحو 300 جنيه ويتم الدفع من خلال الأماكن المحدد عن طريق البريد المصري وفوري و ايجي باي وممكن وأموال وخالص موبايل وعن طريق سداد وبي وممكن ووقتي، وبعد دفع الرسوم يمكن للطلاب أن يتوجه بالدخول على الموقع التسجيل.

رابط موقع تظلمات الثانوية العامة 2024

لبدء التقديم على التظلم بشكل إلكتروني عبر الإنترنت يرجى اتباع ما يلي: