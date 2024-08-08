التعليم تحدد.. موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 علمي وادبي

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 التي ينتظره الطلاب الراسبين في الدور الأول، حيث أدى عدد كبير من امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بإجمالي 729835 طالبًا، وحقق النجاح نحو 590992 طالبًا، مما كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عند إعلان النتائج أن عدد الطلاب الراسبين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 قد وصل عددهم نحو 96984 ألف طالب وطالبة،

ومنذ 24 ساعة فقط حدد التعليم الموعد الرسمي لعقد امتحانات الدور الثاني والتي تعد هي الفرصة الأخيرة للطلاب للانتقال إلى المرحلة الجامعية، هناك بعض الطلاب الراسبين في المواد الأساسي وعند تحقيق النجاح فيها في الدور الثاني يتم تعديل الدرجات ونسب النجاح، وهناك بعض الراسبين في المواد الغير مضافة للمجموع ولكن يجب أن يحقق الطالب النجاح بها، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للإطلاع على موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

اعتمد الدكتور محمد لطفي وزير التربية والتعليم بالأمس الأربعاء الموافق 7 من أغسطس 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة ومدارس المتفوقين مدارس stem الدور الثاني، حيث تعقد الامتحانات بشكل رسمي يوم السبت الموافق 24 من أغسطس الجاري 2024 وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر 2024، حيث تعقد الامتحانات في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة والإجراءات الوقائية لمرور فترة الامتحانات على الطلاب دون مواجهة أي مشاكل.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024