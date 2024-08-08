التعليم تحدد.. موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 علمي وادبي

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 التي ينتظره الطلاب الراسبين في الدور الأول، حيث أدى عدد كبير من امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بإجمالي 729835 طالبًا، وحقق النجاح نحو 590992 طالبًا، مما كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عند إعلان النتائج أن عدد الطلاب الراسبين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 قد وصل عددهم نحو 96984 ألف طالب وطالبة،
ومنذ 24 ساعة فقط حدد التعليم الموعد الرسمي لعقد امتحانات الدور الثاني والتي تعد هي الفرصة الأخيرة للطلاب للانتقال إلى المرحلة الجامعية، هناك بعض الطلاب الراسبين في المواد الأساسي وعند تحقيق النجاح فيها في الدور الثاني يتم تعديل الدرجات ونسب النجاح، وهناك بعض الراسبين في المواد الغير مضافة للمجموع ولكن يجب أن يحقق الطالب النجاح بها، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للإطلاع على موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024.
موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024
اعتمد الدكتور محمد لطفي وزير التربية والتعليم بالأمس الأربعاء الموافق 7 من أغسطس 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة ومدارس المتفوقين مدارس stem الدور الثاني، حيث تعقد الامتحانات بشكل رسمي يوم السبت الموافق 24 من أغسطس الجاري 2024 وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر 2024، حيث تعقد الامتحانات في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة والإجراءات الوقائية لمرور فترة الامتحانات على الطلاب دون مواجهة أي مشاكل.
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024
- بداية الامتحانات يوم السبت الموافق 24 من أغسطس 2024 في مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 25 أغسطس 2024 مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الاثنين الموافق 26 من أغسطس 2024 اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء 27 أغسطس 2024 الإقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 28 أغسطس 2024 مادتي الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 29 أغسطس 2024 الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- السبت 31 أغسطس 2024 الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
- الإثنين 2 سبتمبر 2024 علم النفس والاجتماع و مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.
- الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 الأحياء والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا والفلسفة والمنطق.