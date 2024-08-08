“3 أيام إجازة” رسميا الحكومة تحدد موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024

تعتبر إجازة المولد النبوي مناسبة للاحتفال بذكرى ميلاد (سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) من أهم الإجازات التي ينتظرها عمال كلا من القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يسعى الموظفون إلي معرفة إجازة المولد النبوي الشريف من أجل الاستفادة منها عبر الخروج مع الأسرة والأهل والذهاب إلى (المولد)، والاحتفال بهذا اليوم العظيم بطرق دينية مختلفة حيث يستغل الكثير من المصريين هذه المناسبة للتبرع بالمال والوقت والطعام، ومساعدة المحتاجين والفقراء، يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي إحياء للتراث الإسلامي الأصيل.

موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2024

موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1446 سيكون يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول الموافق يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، ووفقا للقرار الوزاري الصادر في وقت سابق من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، فإنه سوف يتم ترحيل اجازة المولد النبوي الشريف من يوم الأتنين (منتصف الأسبوع) إلي يوم الخميس 19 سبتمبر2024 (نهاية الأسبوع)، وسيحصل العاملون على 3 أيام إجازة متتالية مدفوعة الأجر، ويتبع إجازة المولد النبوي يوم الخميس يوما الجمعة والسبت 20 و21 سبتمبر، وهما يومان عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ليصبح عدد أيام الإجازة للعاملين في ذلك التوقيت 3 أيام متتالية.

أهمية ذكري المولد النبوي الشريف بالنسبة للصريين

يعتبر المولد النبوي مناسبة دينية واجتماعية مهمة للمصريين، حيث يجمع بين الاحتفال الديني بهذه الذكري العظيمة، والتعبير عن الحب والاحترام للنبي (صلي الله عليه وسلم)، ونشر السيرة النبوية، وإحياء التراث الإسلامي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المسلمين.