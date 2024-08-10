“اعرف عليك كام” الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 عبر بوابة اور ur.gov.iq + طرق السداد

إن وزارة الداخلية العراقية خصصت بوابة للاستعلام عن الغرامات الخاصة بالمرور عبر موقع وزارة الداخلية، لذلك يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، بجانب البيانات التي من الضروري تدوينها أثناء الاستعلام، بجانب الغرامات المقررة، وطرق السداد المتاحة، حيث تعمل الوزارة على تنظيم حركة النقل في عموم الدولة لتلافي الحوادث الناجمة عن سوء التنظيم، كما تضع عقوبات رادعة للمخالفات أبسطها الغرامات التي تصل إلى 2550 دينار عراقي.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني

يمكن الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني من خلال موقع بوابة اور العراقية، وذلك من خلال اتباع ما يلي من نقاط:-

الدخول إلى منصة أور.

اختيار أيقونة “خدمات وزارة الداخلية”.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن مخالفات المرور” أو خدمة “غرامة”.

تسجيل رقم الهاتف الخاص بك ليصلك رمز تحقق على الهاتف.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن مبلغ الغرامة”.

تدوين رقم لوحة السيارة.

النقر على أيقونة “استعلام”.

تظهر المخالفات المرورية الخاصة بالمستعلم بالتفصيل.

غرامة المخالفات المرورية في العراق

بعد الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني إليكم قائمة المخالفات وقيمتها:-

2500 دينار عراقي: في حالة عدم ارتداء حزام الأمان عند السير.

10 آلاف دينار عراقي: في حالة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

5 آلاف دينار عراقي: في حالة تجاهل إشارات المرور الحمراء.

طريقة سداد مخالفات المرور العامة 2024



يمكن سداد قيمة المخالفات المرورية بالرقم الالماني عن طريق إتباع الخطوات التالية:-