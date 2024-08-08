“مين بتحبي ماما ولا بابا يالولو”.. أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعربسات.. ضحك طول اليوم

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية العربية المخصصة للأطفال إذ تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الفئات العمرية، وتركز القناة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج منها الأغاني التعليمية والعروض الكرتونية والمسلسلات المشوقة والبرامج التفاعلية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمعرفية.

ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة وناسة للأطفال لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بهدف توفير محتوى تعليمي، وترفيهي مميز لأطفالهم في المنزل إليكم ترددات قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة 11470.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب عمودي.

الجودة SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب عمودي.

الجودة SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز على جهاز الرسيفر

مع قناة وناسة للأطفال سيحظى أطفالك بفرصة الاستمتاع بساعات من الترفيه والتعليم عبر برامجها المتنوعة، والمحتوى المفيد، وتثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال اتبع هذه الخطوات: