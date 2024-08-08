“رسالة واحدة هتخليك مليونير” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بجميع البلدان العربية.. جوائز حتى 1,000,000$

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم تُمكن جميع مشاهديه في مختلف أنحاء الوطن العربي من الاشتراك في ذلك البرنامج الذي يتم عرضه عبر مجموعة قنوات MBC، حيث يحظى ذلك البرنامج بشعبية كبيرة ويُعد حلم الكثير في الحصول على الجوائز المقدمة من خلاله، نسبةً لما يعود به من نفع كبير على المُشاركين من خلال رفع المستوى الثقافي، بجانب طرحه للعديد من الجوائز المالية التي تصل إلى مليون دولار أميركي (1,100,000$) وهي الجائزة الكبرى بجانب العديد من الجوائز الأخرى كالذهب والسيارة، وذلك من خلال عملية سحب عشوائي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يُمكن التعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في مُختلف أنحاء الوطن العربي من خلال الجدول التالي:

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الدولة أرقام الاشتراك من المملكة العربية السعودية 858888.

650444.

755505.

313131. أرقام الاشتراك من مصر 95458.

95450. المغرب 9669. تونس 85988. المملكة الأردنية الهاشمية 94099. الإمارات العربية المتحدة 5544. أرقام الاشتراك من العراق 2770.

2266.

2180. اليمن 90434. الكويت 4141.

4242. سوريا 1555.

1565. العراق 2266.

2180.

2770. عمان 90434. قطر 97716.

92466. البحرين 94000. فلسطين 1625.

6144.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

من الجدير بالذكر ان هناك سحب على 5000$ خلال أيام قليلة وبالتحديد يوم السبت المقبل الموافق 10 أغسطس 2024، ونوضح لكم الآن طريقة الاشتراك في تِلك المسابقة:-