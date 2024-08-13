الدفعة الجديدة امتى؟ .. استعلم الآن عن مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن بالخطوات الرسمية ٢٠٢٥

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري لشهر مارس 2024، وذلك للجنود وضباط الصف والضباط في الجيش الأردني، وقد أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية يوم الخميس 29 فبراير 2024 عن قوائم المقبولين في الدعم السكني العسكري في الأردن، وسنقوم بتوضيح ذلك فيما يلي.

مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن

أعلنت وزارة الإسكان العسكري عن مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المؤهلين للحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن، وتشتمل هذه المتطلبات على ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية ويعيش بشكل دائم في أراضي الأردن.

أقصى قيمة للقرض 10 آلاف دينار.

يجب أن يمتلك المتقدم خبرة في الخدمة العسكرية تساوي 20 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في التقديم عضوًا في القوات المسلحة الأردنية.

مدة سداد القرض لا تزيد عن 30 عامًا.

يتعين على المتقدم تقديم كافة الوثائق اللازمة لإتمام عملية التقديم.

يتطلب الحصول على الموافقة الالتزام بجميع الشروط المحددة، بما في ذلك شروط مدة السداد وتاريخه.

تهدف هذه الشروط إلى تسهيل عملية الحصول على سكن شامل يساهم في تحسين جودة حياة المستفيدين.

الاستعلام عن مستفيدي الدعم السكني 2024

أعلنت القوات المسلحة عن قائمة أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني لشهر مارس، حيث يمكن الاستفسار من خلال اتباع الخطوات التالية: