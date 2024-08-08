وصل لكام؟!.. سعر الدولار في العراق اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار

سعر الدولار في العراق اليوم يشكل محور اهتمام كبير للكثير من الأفراد والشركات نظرا بتأثيره المباشر على الاقتصاد والحياة اليومية، وشهدت أسعار الصرف تقلبات ملحوظة بفعل العوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة التي تؤثر على استقرار العملة المحلية، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار قد يختلف بين الأسواق الرسمية وسوق السوداء، ويلعب البنك المركزي العراقي دورا مهما في محاولة الحفاظ على استقرار الدينار العراقي من خلال تدخلات في السوق وتحديد سياسات نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

سعر الدولار في العراق اليوم

سعر الدولار اليوم في العراق يعكس الحالة الاقتصادية ويعطي لمحة عن الوضع المالي الراهن في البلاد، وإليكم سعر الدولار في العراق المتوقعة اليوم الخميس 8 اغسطس وهي على النحو التالي:

المبلغ بالدولار الأمريكي المبلغ بالدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,309.83 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

أسباب ارتفاع سعر الدولار في العراق

تساهم الحوالات بشكل كبير في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي مما يساهم في رفع قيمته في السوق الموازي، ويشير انتشار هذه الحوالات إلى وجود شبكة غير رسمية للتبادل النقدي التي تعمل بعيدا عن الرقابة الرسمية، مما يؤدي إلى تضخم الطلب على الدولار في ظل قلة العرض الرسمي: