بعد تأجيل موعدالصرف.. وزارة الموارد البشرية توضح حالات وقف صرف دعم حساب المواطن 1446 وموعد الصرف بالتحديد

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن حالات وقف صرف دعم حساب المواطن 1446، يشكل برنامج حساب المواطن شريان حياة لكثير من الأسر السعودية، ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 81 لشهر أغسطس، يتطلع المستفيدون بفارغ الصبر لمعرفة الموعد الدقيق لإيداع الدعم المالي الذي ساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

حالات وقف صرف دعم حساب المواطن 1446

إليكم حالات وقف صرف دعم حساب المواطن 1446:

تقديم معلومات مضللة وعدم الإفصاح بشكل واضح عن جميع مصادر الدخل الخاصة بالمستفيد.

حدوث تغيير كبير للمستفيد الرئيسي أو التابعين يؤثر على الاستحقاق.

عدم تحديث البيانات التي يطلبها الحساب خلال الفترة المحددة للتحديث.

تغيير الحساب البنكي للمستفيد دون عمل تحديث.

موعد نزول راتب الدفعة 81 من حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 81 لشهر أغسطس 2024، ووفقًا للإعلان سيتم صرف الدعم يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، بدلًا من يوم السبت الموافق 10 أغسطس، وذلك نظرًا لكون يوم السبت عطلة رسمية في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن موعد الصرف يخضع للتعديل في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية.

عادة ما يبدأ إيداع الدعم المالي في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الصرف المحدد.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

إليكم خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن: