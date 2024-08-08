عايزين تساعدوا أولادكم يتعلموا ويستمتعوا في نفس الوقت؟.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يريد الكثير من معرفة تردد قناة وناسة الجديد 2024، تلعب قنوات الأطفال دورًا هامًا في ترفيه وتعليم الأطفال، ومن بين القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي قناة وناسة، يحرص الكثير من الآباء على معرفة تردد هذه القناة لمتابعة برامجها المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

إليكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات:

نايل سات:

التردد: 11430 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: قياسية (SD)

عرب سات:

التردد: 11270 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الدقة (HD)

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتمتع بالعديد من المميزات التي جعلتها محط أنظار الأطفال وعائلاتهم في الوطن العربي، ومن أبرز هذه المميزات: