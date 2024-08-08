هاتف هيقلب الموازيين.. تعرف على مواصفات وسعر موبايل أوبو a60 

اوبو A60 هو أحد الهواتف الذكية الجديدة التي تميزت في فئتها بفضل مواصفاته القوية وعمر البطارية الطويل مما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق وتجربة تصوير ممتازة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة توفر تجربة مشاهدة مريحة وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل تلتقط تفاصيل دقيقة بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ليتم تصوير سيلفي رائع كما يحتوى الهاتف على العديد من المميزات الاخرى التى سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف اوبو a60

نوع شاشة الهاتف IPS LCD حيث يصل حجم الشاشة الي 6.5 بوصة وتصل دقتها إلى FHD+ 1080 x 2400 بكسل.

نوع المعالج MediaTek Helio G96.

تكنولوجيا التصنيع 12 نانومتر.

الذاكرة العشوائية للهاتف (RAM) 6GB أو 8GB.

التخزين الداخلي للهاتف 128GB أو 256GB.

الهاتف يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1TB.

الكاميرا الخلفية الرئيسية تصل دقتها إلى 64 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم شحن سريع بقدرة 33 وات.

نظام التشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12.

عيوب هاتف اوبو a60

شاشة IPS LCD ليست بنفس جودة شاشات AMOLED في تقديم الألوان والتباين.

الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) مما قد يكون عيبا لبعض المستخدمين الذين يبحثون عن تقنيات الاتصال الأحدث.

سعر الهاتف قد يكون مرتفعا نسبيا مقارنة ببعض الهواتف الأخرى في نفس الفئة السعرية التي تقدم ميزات مماثلة.

واجهة ColorOS قد تحتوي على بعض التطبيقات المثبتة مسبقا (bloatware) التي قد تكون غير مرغوب فيها.

سعر هاتف أوبو A60

يختلف حسب المنطقة وسعة التخزين ولكن بشكل عام يتراوح بين 300 و400 دولار أمريكي.