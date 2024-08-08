تعرف على توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2024 علمي وأدبي وخطوات تسجيل الرغبات عبر tansik.digital.gov.eg

بالبحثِ حول توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2024 تبين أن التنسيق لهذا العام لن يختلف كثيرًا عن عام 2022 – 2023 ذلك لأن نسبة النجاح تزيد عن العام الماضي بـ 1% فقط، حيث من المتوقع أن يبدأ تنسيق الكليات لعام 2024 – 2025 خلال أيام للمرحلة الأولى، ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد بداية المرحلة الأولى، والحدود الدنيا لكل مرحلة سواء العلمي علوم أو العلمي رياضة أو الأدبي.

توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2024

نُشر عبر بعض الجهات التعليمية توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2024 للعديد من الكليات، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد تلك التوقعات، ويُمكن التعرف على توقعات تنسيق الجامعات من خلال التالي من نقاط:

طب سوهاج: 387.5 درجة.

طب دمياط: 383.0 درجة.

طب المنصورة: 382.5 درجة.

طب الزقازيق 382.5 درجة.

طب الإسكندرية: 381.0 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي: 380.5 درجة.

طب جنوب الوادي: 380.0 درجة..

طب الأقصر: 379.0 درجة.

طب المنيا: 377.5 درجة.

طب بور سعيد: 377.5 درجة.

إعلام القاهرة: 355.0 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 350.0 درجة.

ألسن المنيا: 349.0 درجة.

إعلام المنوفية: 349.0 درجة.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق: 345.0 درجة.

إعلام بني سويف: 345.0 درجة.

إعلام جنوب الوادي: 343.0 درجة.

آثار دمياط: 341.0 درجة.

آثار عين شمس: 340.0 درجة.

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 339.5 درجة.

تربية بور سعيد: 338.5 درجة.

الإعاقة والتأهيل بني سويف: 337.0 درجة.

آثار الفيوم: 337.0 درجة.

آثار ولغات مطروح: 336.5 درجة.

تربية عين شمس: 331.0 درجة.

آثار جنوب الوادي: 331.0 درجة.

تربية الإسكندرية: 330.0 درجة.

تربية الزقازيق: 329.5 درجة.

خطوات تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2024

بعد التعرف على توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2024 يمكن الاطلاع على خطوات تسجيل الرغبات إلكترونياً من خلال الآتي:-