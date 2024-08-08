أجــمد مــهمـات في تحديث جاتا 5 Grand Theft Auto V ⭐⭐⭐⭐⭐.. اضـــافــات جبــارة سابق كل الحريفة وقفـــل اللعبة

يعد تحديث جاتا 5 من أهم التحديثات التي يحرص على القيام بها عدد من مستخدمي لعبة جاتا اكثر لعبة قتال مشهورة حول العالم ولعبة جاتا 5 هي لعبة مضغوطة وصغيرة عن لعبة جاتا سان اندرياس والتي تختص بأجهزة الكمبيوتر حيث يمكن تحميل جاتا 5 على أجهزة الحاسوب الصغيرة وعلى الهواتف الذكية والبلايستيشن أيضا، وهو ما نوضح لكم طرق وخطوات تحديثه في السطور التالية.

تحديث جاتا 5

يمكن بكل سهولة تحديث جاتا 5 على جهاز الكمبيوتر وذلك من خلال اتباع عدة خطوات يعد من أبرزها ما يلي:

على المستخدم أن يقوم أولا بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة روكستار.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع وأن لم يكن لديك حساب فيتم إنشاء حساب جديد.

بعدها يتم اختيار الاصدار الذي ترغب في تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

دفع المبالغ المالية المطلوبة لشراء وتحديث اللعبة حتى تكتمل عملية التحديث.

بعدها يجب إكمال عملية التحديث على جهازك الخاص وبعدها يتم اتباع التعليمات اللازمة.

تثبيت GTA 5 على البلايستيشن

كما وضحنا طريقة تحديث جاتا 5 نوضح لكم طريقة تحديث جاتا 5 على أجهزة البلايستيشن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على اللاعب أولا أن يكون لديه حساب مفعل على متجر بلايستيشن الخاص به أو حساب على متجر اكس بوكس، تستطيع من خلاله تحكيلي وتحديث الألعاب.

بعدها قم بالانتقال إلى متجر البلايستيشن الخاص بك والذي سوف تجد الأيقونة الخاصة به في قائمة الألعاب.

في خيار البحث قم بوضع اسم لعبة جاتا 5 حتى تتمكن من وجود اللعبة.

بعد أن تجد اللعبة قم بالضغط على الأيقونة حتى تتمكن من تحديث اللعبة والضغط على أيقونة تحديث اللعبة.

في حالة تم طلب مال منك يجب دفعه حتى تكتمل عملية التحديث.

بعد ذلك عليك الانتظار قليلا حتى يكتمل التحديث.

بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة والاستماع بها.

مهمات جاتا 5

تحتوي لعبة جاتا 5 على الكثير من المهمات والتي يعد من أبرزها ما يلي: