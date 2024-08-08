أجــمد مــهمـات في تحديث جاتا 5 Grand Theft Auto V ⭐⭐⭐⭐⭐.. اضـــافــات جبــارة سابق كل الحريفة وقفـــل اللعبة

يعد تحديث جاتا 5 من أهم التحديثات التي يحرص على القيام بها عدد من مستخدمي لعبة جاتا اكثر لعبة قتال مشهورة حول العالم ولعبة جاتا 5 هي لعبة مضغوطة وصغيرة عن لعبة جاتا سان اندرياس والتي تختص بأجهزة الكمبيوتر حيث يمكن تحميل جاتا 5 على أجهزة الحاسوب الصغيرة وعلى الهواتف الذكية والبلايستيشن أيضا، وهو ما نوضح لكم طرق وخطوات تحديثه في السطور التالية.
تحديث جاتا 5
يمكن بكل سهولة تحديث جاتا 5 على جهاز الكمبيوتر وذلك من خلال اتباع عدة خطوات يعد من أبرزها ما يلي:
- على المستخدم أن يقوم أولا بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة روكستار.
- بعدها يتم تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع وأن لم يكن لديك حساب فيتم إنشاء حساب جديد.
- بعدها يتم اختيار الاصدار الذي ترغب في تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- دفع المبالغ المالية المطلوبة لشراء وتحديث اللعبة حتى تكتمل عملية التحديث.
- بعدها يجب إكمال عملية التحديث على جهازك الخاص وبعدها يتم اتباع التعليمات اللازمة.
تثبيت GTA 5 على البلايستيشن
كما وضحنا طريقة تحديث جاتا 5 نوضح لكم طريقة تحديث جاتا 5 على أجهزة البلايستيشن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب على اللاعب أولا أن يكون لديه حساب مفعل على متجر بلايستيشن الخاص به أو حساب على متجر اكس بوكس، تستطيع من خلاله تحكيلي وتحديث الألعاب.
- بعدها قم بالانتقال إلى متجر البلايستيشن الخاص بك والذي سوف تجد الأيقونة الخاصة به في قائمة الألعاب.
- في خيار البحث قم بوضع اسم لعبة جاتا 5 حتى تتمكن من وجود اللعبة.
- بعد أن تجد اللعبة قم بالضغط على الأيقونة حتى تتمكن من تحديث اللعبة والضغط على أيقونة تحديث اللعبة.
- في حالة تم طلب مال منك يجب دفعه حتى تكتمل عملية التحديث.
- بعد ذلك عليك الانتظار قليلا حتى يكتمل التحديث.
- بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة والاستماع بها.
مهمات جاتا 5
تحتوي لعبة جاتا 5 على الكثير من المهمات والتي يعد من أبرزها ما يلي:
- مهمة سرقة متجر المجوهرات والذي يخطط له كل من مايكل وليستر ولكن سرعان ما يكتشفهم صاحب المتجر ويقوم بإطلاق النار عليهم.
- بعد ذلك يخططان لسرقة سيارة اسولت كاربيان لسرقة المتجر.
- مهمة طلب صداقة وهي أن يلتقي مايكل وليستر بعد غياب طويل.