لينك مباشر.. رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية  moe.gov.jo للاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2024 “الثانوية العامة”

يترقب الطلاب وأسرهم في الأردن بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج امتحانات التوجيهي للعام الدراسي2024 وهي مرحلة حاسمة تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، وتعتبر نتائج التوجيهي لهذا العام ذات أهمية خاصة، حيث تمثل ثمرة جهد طويل من الطلاب والمعلمين على حد سواء، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح لهذا العام شهدت تحسنا مقارنة بالأعوام السابقة وهو ما يعكس التفاني الكبير الذي أظهره الطلاب خلال فترة الامتحانات، وتم توفير موقع رسمي للاستعلام عن النتائج وزارة التربية والتعليم الأردنية مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بنشر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجرد اعتمادها، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج إلكترونيا باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويتيح لهم الاطلاع على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك عبر الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الضغط على ايقونة نتائج الثانوية العامة 2024 من قائمة الخدمات.

تحديد الفرع العلمي.

كتابة رقم الجلوس بدقة.

ادخال رمز التحقق.

النقر على خانة عرض النتيجة.

تظهر لك تفاصيل النتيجة بها درجات المواد الدراسية والمجموع.

مؤتمر نتائج الثانوية العامة الاردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الأردن بيانا لتوضيح بعض الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، و أكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي حقائق وأنها لا تمت للواقع بصلة: