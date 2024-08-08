قدم الأن مستني إيه.. خطوات التسجيل في منحة أرض الديوان الملكي 1446 وأهم الشروط المطلوبة

منحة أرض الديوان الملكي، تعمل المملكة على تقديم الدعم لأبنائها من المحتاجين وذلك من أجل ضمان وصول الدعم الى مستحقيه ومن بين المنح التي يقدمها الديوان الملكي هو تقديم قطعة أرض لأبنائها ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الارض، حيث ان هذه المساعدات تساعدهم في تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة و تساعدهم في التغلب عليها لذلك سوف نتعرف معنا اليوم على الشروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي واهم الخطوات المطلوبة للحصول عليها في السطور القادمة فتابعونا.

شروط الحصول على منحة أرض الديوان الملكي 1446

أن منحة أرض الديوان الملكي التي تقدمها المملكة للمواطنين المستحقين الذين تتوفر عليهم بعض الشروط المطلوبة للحصول على هذه الأرض وهذه الشروط تأتي على النحو التالي:

يحتاج المواطن الذي يتقدم للحصول على منحة الأرض المجانية أن يكون مواطن سعودي الجنسية وحامل الجنسية السعودية.

كما يشترط أيضا الإقامة الكاملة على أراضي المملكة السعودية.

ألا يكون المتقدم المستفيد لديه أي ممتلكات وعقارات مسجلة بإسمه أو بأسم أحد أفراد أسرته.

أن يكون عمر المتقدم للحصول على الارض 25 فأكثر وان كان اقل من 25 فلا يتم قبول الطلب.

على المستفيد ألا يكون من أحد المستفيدين من برامج الدعم السكني التي تقدمها المملكة.

أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية المطلوبة تقديمها للحصول على الأرض.

لابد من توافر جميع الشروط السابقة وفي حالة عدم توفر أي منها يعتبر المتقدم غير مؤهل للحصول على منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي.

خطوات الحصول على منحة أرض الديوان الملكي 1446

في حال توافرت الشروط السابقة فالمستفيد يمكنه التقديم على منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي وذلك عبر الخطوات التالية: