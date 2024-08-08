عمو الشرطي واوا .. استقبل تردد قناة وناسة بيبي لولو الشطورة على نايل سات

من خلال تثبيت تردد قناة وناسة يمكنك مشاهدة كافة البرامج والأغاني المقدمة على هذه القناة الفضائية التي يفضلها الأطفال في الوقت الحالي، أصبحت قناة وناسة من القنوات الفضائية التي يهتم بها الكثير من الأطفال حيث تحظى بعدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، كما يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية التي يحبها الأطفال، وهناك العديد من الأسر والعائلات العربية التي تستمتع بمحتوى هذه القناة.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية يكون كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات عرب سات

التردد على نايل سات 11470

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد وناسة على عرب سات

على عرب سات 11270

معامل تصحيح الخطا 4/3

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية

في الآونة الأخيرة تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة ومن أبرزها أغاني لولو التي لاقت استحسان الملايين من الأطفال. تتمتع القناة بشعبية كبيرة نظرًا لما تقدمه من أغاني وأناشيد وهي قناة مجانية وغير مشفرة ومفتوحة للجميع، قناة وناسة كيدز هي واحدة من القنوات الفضائية التي تحظى بعدد كبير من المتابعين في الوطن العربي والذين يرغبون في معرفة تردد القناة لمتابعة كافة البرامج الغنائية التي تقدمها.

مميزات قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة مجموعة من المميزات، ومنها: