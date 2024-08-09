أولادك هيعيشوا طول اليوم مع مغامرات ميكي الشقي .. نزل حالًا تردد قناة ميكي الجديد 2024

من القنوات المتخصصة في تقديم محتوى مميز للطفل هي قناة ميكي التي توفر لجميع الأطفال افلام كرتونية مضحكة وأغاني واناشيد تعليمية تسلي الأطفال وتوفر لهم كافة الاهتمامات التي تجذبهم إليها، لذا فقد تمكنت القناة من الحصول على شعبية واسعة منذ أن تم اطلاقها في 2012 وأصبحت بذلك من أهم القنوات التي يفضلها الأطفال بل والآباء، وجدير بالذكر أن القناة توفر للأطفال جميع الأفلام الكرتونية والمسلسلات المترجمة للعربية أو المدبلجة مع مجموعة مختارة من البرامج، التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعمل على توسيع مداركهم العقلية والفكرية لذا اعتمد في تعليم صغارك على قناة ميكي.

تردد قناة ميكي أطفال 2024

يمكن للأسرة العربية استقبال قناة ميكي على جميع أجهزة الرسيفر المختلفة حتى يتمكن أبنائك من تعلم العديد من المهارات المتنوعة والتعرف على المعلومات الجديدة التي تساهم في تنمية قدراتهم العقلية وإضافة القيم الأخلاقية لديهم، لذلك يمكن مشاهدة القناة ومتابعة كل ما هو حصري من خلال تثبيتها بناءً على البيانات الآتية:

التردد: 11526.

استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅞.

قناة ميكي على عرب سات

بالإضافة إلى إمكانية ضبط قناة ميكي من خلال عرب سات لمتابعة أبرز البرامج التعليمية التي تقدم للأطفال معلومة هادفة بشكل مبسط في إطار من الترفيه والتسلية، لذلك يمكنكم ضبط القناة من خلال اضافة الآتي:

التردد: 11257.

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل قناة ميكي أطفال

يمكن تنزيل القناة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي لن تحتاج إلى فني متخصص لتثبيتها على الرسيفر بل يمكن تنفيذها بسهولة، لذلك جاءت أبرز الخطوات المتبعة كالتالي: