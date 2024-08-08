للعشاق ألعاب المطاردات.. طريقة تثبيت جاتا جراند ثفت أوتو 5 على الهاتف2024

تعتبر الإلكترونية من نوع المغامرات و المطاردات هي التي تجذب عدد كبير من المستخدمين للعبها، وتعد من أهم تلك الألعاب لعبة جاتا، والتي يتم تحديثها وبرمجتها كل فترة لتناسب مع الهواتف الذكية المختلفة، ويعتبر أحدث اصدار من هذه اللعبة هي لعبة جاتا جراند ثفت أوتو 5 ونوضح لكم في الآتي خطوات تثيبث لعبة جاتا 5.

تثبيت جاتا جراند ثفت أوتو 5 على الهاتف

قم بالدخول على تطبيق جوجل بلاي لهواتف الاندرويد أو تطبيق جوجل ستور لهواتف.

وفي أعلى التطبيق في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة.

انتظر لفترة قليلة حتى تظهر اللعبة واختر أول نتيجة، مع مراعاة أن تكون حديثة ثم اضغط على زر تحديث أو تثبت.

انتظر حتى يتم التثبيت ثم قم بفتح اللعبة.

تثبيت جاتا 5 على الكمبيوتر

قم بالدخول على صفحة اللعبة من خلال الموقع الرسمي للشركة.

ابدأ عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “تثبيت اللعبة”.

قم بشراء اللعبة وقم باختيار طريقة الدفع سواء البطاقة الائتمانية.

قم بإتباع كافة الخطوات حتى تكتمل عملية الشراء.

سيظهر لك رابط حتى يتم تثبيت اللعبة.

قم بالضغط على الرابط حتى تتم عملية التثبيت.

مميزات لعبة جاتا 5

تقدم لعبة جاتا 5 عدد كبير من المميزات للاعبين نعرضها إليكم في التالي