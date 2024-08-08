ابنك مش هيقوم من قدام التلفزيون.. تردد قناه طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ابنك مش هيقوم من قدام التلفزيون.. تردد قناه طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2024
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يتزايد البحث مؤخرا من قبل عدد كبير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2024، وذلك حتى يمكنهم من تنزيل وتثبيت تردد طيور الجنة الجديدة على التلفزيون، حيث تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الرائجة في عالم الاطفال، والتي تقدم قوالب متميزة من البرامج الكرتونية والأغاني الرائعة، والتي يستمتع بها الاطفال ويتفاعلون معها، وتتميز قناة طيور الجنة يجمعها القوالب الترفيهية والتعليمية في آن واحد، مما يزيد تفاعل الاطفال معاهم بالإضافة إلى تعليهم، ونقدم لكم في الآتي تردد قناة طيور الجنة لعام 2024.

تردد قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متميزة من الآغاني الرائعة والبرامج الهادفة، التي تعمل على تحسين مهارات الأطفال، ولكن فريق اعداد قناة طيور الجنة على تحديث ترددها الجديد لعام 2024، مما جعل الآباء تبحث عن التردد الجديد للقناة، وهو ما تكشفه لكن في السطور التالية .

القمر الصناعي نايل سات

  • التردد الخاص بالقناة: 11315.
  • نسبة تصحيح الخطأ:⅚.
  • نوع الإستقطاب:رأسي.
  • كود الترميز الخاص بالقناة:27500.

القمر الصناعي عرب سات

  • التردد الخاص بالقناة: 12174.
  • نوع الاستقطاب:رأسي.
  • كود الترميز الخاص بالقناة: 27500.
  • نسبة تصحيح الخطأ:⅚.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة

يمكنك ضبط وتنزيل قناة طيور الجنة على التلفزيون بكل سهولة، وذلك على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك عن طريق  اتباع الخطوات التالية والتي تكون كالتالي:

  • الدخول على زر “القائمة الرئيسية”.
  • تظهر عدة خيارات اضغط على أيقونة “التثبيت اليدوي”
  • قم بكتابة بيانات القناة من حيث التردد، ومعامل القناة، ونوع الإستقطاب، وكود الترميز الخاص بالقناة.
  • اضغط على أيقونة “بحث”.
  • وفي الأخير اضغط على زر “حفظ”.
معلومات الكاتب
اسلام داوود

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