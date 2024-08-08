50 مليون دينار عراقى فى أنتظارك اذا كان ينطبق عليك تلك الشروط مع مصرف الرافدين

يعتبر مصرف الرافدين فى العراق أحد أقدم المصارف العاملة فى الدولة العراقية ومن أجل يقوم المصرف بشكل دائم بالعمل على توفير خدمات مصرفية متكاملة وشاملة لكل العملاء فى العراق خاصة الموظفيين فى القطاع الحكومى وكذلك المتقاعدين حيث أعلن البنك عن عدد من القروض من خلالها تستطيع أن تحصل على 50 مليون دينار عراقى بفائدة قيمتها أقل من أى مصرف عراقى .

قرض مصرف الرافدين 50 مليون

وعلى صعيد متصل أوضح مصرف الرافدين أن الفرصة متاحه للجميع للحصول على قروض تبدأ من 50 مليون دينار عراقى وتصل الى 150 مليون دينار عراقى وذلك فى حالة كونك متوافق مع شروط البنك وهى على النحو التالى :-

اذا كنت ترغب فى شراء قطع أرض يتم أقراضك ما بين 50 الى 75 مليون دينار عراقى

فى حالة كونك ترغب فى ترميم المنزل يتم أقراضك ما بين 15 الى 75 مليون دينار عراقى

50 مليون دينار عراقى حتى 150 دينار عراقى فى حالة كونك ترغب فى شراء منزل سكنى جاهز

تصل فترة السداد حتى 15 عام وبنسبة فائدة على الاقساط 6 بالمئة فقط

ضوابط الحصول على قرض من الرافدين

تستطيع أن تحصل بكل سهولة على قرض من بنك الرافدين وذلك فى حالة كونك متوافق مع الشروط التى قامت البنك بضعها من أجل حصولك على ال50 مليون دينار عراقى وهى على الشكل الاتى :-

اذا كنت من العملاء السابقين للقروض وقمت بالتسوية بشكل كامل أن تقوم بالتقديم الكترونيا من خلال رابط التقديم على قرض مصرف الرافدين القبول بشروط سعر الفائدة المتناقضة خلال فترة القرض

ضمان قروض الرافدين 2024

هذا وهناك بعض الضمانات التى يجب تقديمها لكل من يرغب فى الحصول على قروض مصرف الرافدين حيث أنه يجب على العملاء الالتزام بها وهى :-