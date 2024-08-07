طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة بألذ خلطة وبطعم مميز ولذيذ

في عالم الأطباق الجانبية اللذيذة، تبرز كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا كوجبة محببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، هذا الطبق المقرمش من الخارج والطري من الداخل يجمع بين النكهة اللذيذة والقوام المميز، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة وشهية، ما يزيد من جاذبية هذه الكرات هو سهولة تحضيرها وقلة مكوناتها، مما يجعلها وجبة اقتصادية ومميزة. في هذا المقال، بالتفصيل خطوة بخطوة كيفية تحضير هذه الكرات اللذيذة لتمتعوا بها في المنزل.
طريقة عمل وصفة كرات البطاطس بالجبنة المقرمشة:
المكونات:
- 500 جرام بطاطس مسلوقة ومهروسة
- 1/2 كوب حليب
- 1 ملعقة كبيرة زبدة
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/4 كوب بقدونس مفروم
- للحشوة:
- 200 جرام جبن موزاريلا مبشور
- للتحمير:
- 1 كوب دقيق
- 2 بيضة مخفوقة
- 1 كوب بقسماط مطحون
- زيت للقلي
الخطوات:
- هرس البطاطس المسلوقة في وعاء كبير حتى تصبح ناعمة.
- أضف الحليب والزبدة والبيضة والملح والفلفل والبقدونس واخلط جيداً حتى يتجانس الخليط.
- في وعاء صغير، اخلط جبن الموزاريلا المبشور للحشوة.
- قسم خليط البطاطس إلى 12 كرة متساوية الحجم وضع ملعقة صغيرة من حشوة الجبن في وسط كل كرة واغلقها جيداً.
- غطِ كل كرة ببطبقة من الدقيق ثم بالبيض المخفوق وأخيراً بالبقسماط المطحون.
- سخِن زيت غزير في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- قلِب كرات البطاطس في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.
- صفِي كرات البطاطس على ورق امتصاص الزيت.
- قدم كرات البطاطس الساخنة مع المايونيز أو الكاتشب.
- استمتع بهذه الوصفة اللذيذة والمقرمشة من كرات البطاطس بحشو الجبنة الموزاريلا