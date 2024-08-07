طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة بألذ خلطة وبطعم مميز ولذيذ

في عالم الأطباق الجانبية اللذيذة، تبرز كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا كوجبة محببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، هذا الطبق المقرمش من الخارج والطري من الداخل يجمع بين النكهة اللذيذة والقوام المميز، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة وشهية، ما يزيد من جاذبية هذه الكرات هو سهولة تحضيرها وقلة مكوناتها، مما يجعلها وجبة اقتصادية ومميزة. في هذا المقال، بالتفصيل خطوة بخطوة كيفية تحضير هذه الكرات اللذيذة لتمتعوا بها في المنزل.

طريقة عمل وصفة كرات البطاطس بالجبنة المقرمشة:

المكونات:

500 جرام بطاطس مسلوقة ومهروسة

1/2 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب بقدونس مفروم

للحشوة:

200 جرام جبن موزاريلا مبشور

للتحمير:

1 كوب دقيق

2 بيضة مخفوقة

1 كوب بقسماط مطحون

زيت للقلي

الخطوات: