موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة في برونزية أولمبياد باريس 2024

يستعد المنتخب الأولمبي المصري تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة حاسمة ضد نظيره المغربي، في مباراة عربية لتحديد المركز الثالث ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، سيلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس، في مواجهة عربية منتظرة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، وإليكم الآن أبرز التفاصيل؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ويسعى العديد من المشاهدين في كل مكان في العالم لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة النارية مباراة مصر والمغرب في البرونزية أولمبياد باريس على أم يتم عرض المباراة عبر القنوات التالية “المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت”، وإليكم الترددات :-

تردد قناة الرياضية المغربية عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11476

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

تردد قناة الرياضية المغربية عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12683

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة على: 11013.

معدل الاستقطاب على: افقي.

معدل الترميز على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة على: 11547.

معدل الاستقطاب على: عمودي.

معدل الترميز على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على: 3/2.

الجودة: HD.

نتائج مباراتي نصف النهائي لمصر والمغرب

تلقى المنتخب الأولمبي المصري هزيمة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي، فيما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بفارق هدف واحد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1، وبالتالي، سيتواجه المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث.