رابط نتائج التوجيهي الاردن 2024 من خلال الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نسبة النجاح تتراوح بين 70% و80%، مما يعتبر نسبة جيدة ومطمئنة للطلاب وأولياء الأمور كنسبة أولية، حيث يبحث الآن الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج وروابط نتائج التوجيهي في الأردن من أجل الاطمئنان على النتائج، وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر لعام 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 81.5%، وهي نسبة جيدة مقارنة بالسنوات السابقة.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2024

يبحث العديد من طلاب التوجيهي عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائجهم لعام 2024، وسنوضح هنا الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للحصول على النتائج بسهولة:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن اختيار الشعبة المناسبة سواء كانت علمية أو أدبية. إدخال البيانات الشخصية للطالب، وأهمها رقم الجلوس بدقة. الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتائج مباشرة.

ينتظر جميع الطلاب في الأردن بفارغ الصبر إعلان نتائج التوجيهي لعام 2024، والمقرر يوم الخميس 8 أغسطس 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الأردنية، وقد أتيحت للطلاب فرصة الاطلاع على نتائجهم عبر رابط إلكتروني على موقع توجيهي جو tawjihi.jo فور صدورها، كما سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 في الأردن بالإضافة إلى خطوات الحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

موعد نتائج التوجيهي 2024 في الأردن

ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2024 سوف يكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.