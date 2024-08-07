ثبتها الآن.. تردد قناة الرياضية المغربية الجديد لمتابعة مباريات أولمبياد باريس 2024

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي عن التردد الجديد الخاص بقناة الرياضية المغربية ، الناقلة لمباريات أولمبياد باريس 2024، والتي يشارك فيها المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي الأولمبي ومنتخب العراق الأولمبي، حيث تعتبر القناة من أهم القنوات الرياضية التي تنقل عبر شاشتها مجموعة من المباريات الرياضية المختلفة، وهذا يجعلها في صدارة قنوات الرياضة في الوطن العربي، وأهم ما يميز القناة بأنها توفر محتواها مجاناً دون اشتراك شهري كغيرها من باقي القنوات الرياضية، ونستعرض عليكم في هذا المقال التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية 2024.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2024

تنقل قناة الرياضية المغربية في التوقيت الحالي مباريات أولمبياد باريس 2024 والتي يشترك فيها بعد الدول العربية، ولذلك يهتم محبي كرة القدم في الوطن العربي ومشجعي منتخبات تلك الدول لمعرفة التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية الناقلة الحصرية للبطولة، وتردد القناة على النايل سات كالتالي:

تردد القناة هو: 11476.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية عبر العرب سات

تردد القناة هو: 12683.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن تثبيت التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية على التلفاز والخطوات هي: