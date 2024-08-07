خطوات ورابط التقديم في كلية الشرطة لحاملي الثانوية العامة 2024 ….والشروط اللازمة

خطوات ورابط التقديم في كلية الشرطة لحاملي الثانوية العامة 2024، على الرغم من أن وزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب لتقديم لقبول دفعة جديدة في كلية الشرطة بداية من يوم 21 يوليو الماضي لعدد من الفئات ، وبالفعل تم تلقى الطلبات بداية من يوم 1 اغسطس الجاري إلا أن بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن خطوات ورابط التقديم في كلية الشرطة لحاملي الثانوية العامة 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط التقديم في كلية الشرطة لحاملي الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي عن خطوات ورابط التقديم في كلية الشرطة لحاملي الثانوية العامة 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الإزدحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية والكليات واليكم خطوات التقديم ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الانترنت.

ثم اضغط على أيقونة “كلية الشرطة”.

سوف تظهر أمامك الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب أن تتأكد من ادخال بيانات الطالب صحيحة دون أي أخطاء.

ثم اضغط على “تسجيل”

بعد الإنتهاء من تسجيل الطلب وادخال البيانات المطلوبة سوف يتم تحديد موعد ومكان لإجراء اختبارات القبول، والتي يجب على الطالب أن يلتزم بالحضور في الموعد والمكان المحدد دون تأخير حتى لا يتعرض لرفض الطلب المقدم.

شروط التسجيل في كلية الشرطة 2024